30 сентября 2025 в 04:59

Три сотрудницы тюрьмы в Британии были уличены в романах с заключенными

В Британии за три года осудили трех сотрудниц Five Wells за роман с заключенными

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

В Великобритании завершились судебные процессы над тремя сотрудницами тюрьмы Five Wells в графстве Нортгемптоншир. Все они были осуждены за неподобающие отношения с заключенными, пишет «Лента.Ру».

Последней приговоренной стала 26-летняя Эйми Дьюк, получившая год тюрьмы за романы с двумя заключенными. Камеры наблюдения зафиксировали ее уединение с осужденными, а в телефоне обнаружили сотни романтических сообщений.

В феврале 29-летняя Тони Коул также была приговорена к году заключения за аналогичные правонарушения. Она отправляла тысячи сообщений «сексуализированного характера» преступникам.

Летом 2024 года 32-летняя Рейчел Стэнтон получила условный срок за отношения с заключенным. Они включали в себя переписку и совместные уединения в служебных помещениях.

Камеры наблюдения зафиксировали вас вместе и то, как вы уединялись в отдельном помещении. Скорее всего, там произошел интимный контакт. Вы должны были знать, где пролегают границы дозволенного. Для этого не нужно специальное обучение, — рассказала судья Дэвид Гербет.

Скандалы в тюрьме Five Wells начались всего через полгода после ее открытия в 2022 году. Инциденты произошли в исправительном учреждении, которое изначально позиционировалось как самая современная тюрьма страны.

Ранее власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число заключенных за период с марта 2024 по март 2025 года. Всего за 12 месяцев вышли на свободу 262 человека. Ошибки произошли как из-за бюрократических сбоев, так и из-за включения людей в программу досрочного освобождения без необходимых оснований.

