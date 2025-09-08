Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников

Мирошник: бойцы ВСУ получили установку уродовать лица погибших наемников

Бойцы ВСУ целенаправленно уродуют лица погибших иностранных наемников, чтобы затруднить их идентификацию, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости. Эта практика, по его словам, является частью систематической политики Киева по сокрытию реальных масштабов потерь среди иностранных солдат.

Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать. И такую установку имеют украинские боевики, — сообщил дипломат.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» Вооруженных сил Украины практикуются расстрелы военнослужащих за попытки покинуть боевые позиции. Попадание в данное подразделение для бойцов ВСУ «означает верную смерть», рассказал источник.

До этого сообщалось, что в силовых структурах рассказали, что военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), уклоняются от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений.

