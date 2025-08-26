Переговоры Путина и Трампа на Аляске
За неделю от ударов ВСУ погибли 19 россиян

Мирошник: за неделю от ударов ВСУ в России погибли 19 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали более 120 мирных жителей России, 19 человек погибли, включая ребенка, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, удары наносились беспилотниками и системами РСЗО, чаще всего жертвами становились жители Белгородской области и ДНР.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей: ранен 121 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок, — заявил Мирошник.

Противник выпустил 2,3 тысячи боеприпасов, отметил дипломат. Ежесуточно в Белгородской области ранения получали не менее четырех человек, уточнил Мирошник.

Дипломат добавил, что Украина продолжала бить беспилотниками вглубь российской территории. При помощи БПЛА самолетного типа совершены ночные налеты на гражданские объекты Московской, Смоленской, Ленинградской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Орловской областях и Чувашии.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. По его словам, в нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, однако спасателям их удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Пострадавших нет.

