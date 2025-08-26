«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский актер, каскадер и режиссер Марк Дакаскос заявил о желании поработать с номинированным на «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юрой Борисовым, сообщает ТАСС. Звезда «Джона Уика 3» высоко оценил талант российского артиста и выразил надежду на его успешную карьеру.

Он великолепен в «Аноре», великолепен. Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. Он талантливый актер. <…> Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе, — сказал Дакаскос.

Ранее Дакаскос признался корреспонденту NEWS.ru, что любит русскую водку. Кроме того, он рассказал, что ему посчастливилось попробовать борщ и пельмени. По словам Дакаскоса, эти блюда пришлись ему по вкусу. Актер также рассказал, что его мать и отец не пили водку. Он же, по его словам, пьянеет буквально от одной стопки.

До этого известный актер появился на открытии Московской международной недели кино, которое состоялось в кинотеатре «Художественный». Дакаскос обратился к зрителям на русском языке. В числе присутствующих был также сербский режиссер, музыкант, актер и писатель Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Международная неделя кино проходит в Москве с 23 по 27 августа.

