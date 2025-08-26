Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ отказала МГУ и MAX Набравшая 400 баллов на ЕГЭ Яшмолкина поступила в Высшую школу экономики

Единственная в 2025 году выпускница, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, Надежда Яшмолкина поступила в Высшую школу экономики, передает РИА Новости со ссылкой на вуз. Она выбрала факультет компьютерных наук (программа «Прикладная математика и информатика»). При этом ранее она проходила испытания в МГУ и получила предложение от VK.

Надежда Яшмолкина из Москвы — единственная в стране 11-классница, получившая на ЕГЭ-2025 по 100 баллов сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике, — рассказали в вузе.

Ранее Яшмолкина успешно прошла дополнительное вступительное испытание в МГУ. Девушка получила максимальные 100 баллов на экзамене по математике при поступлении на факультет вычислительной математики и кибернетики. Также выпускницу на стажировку пригласил российский технологический гигант VK. Ей предложили место в команде образовательной платформы MAX.

Тем временем стало известно, что с 1 сентября в российских школах ожидается ряд изменений, которые коснутся учебной нагрузки, дисциплины и организации итоговой аттестации. Так, в некоторых учреждениях в пилотном режиме введут оценку за поведение.