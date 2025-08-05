Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница отличилась на экзамене в МГУ Набравшая 400 баллов на ЕГЭ Яшмолкина сдала допэкзамен в МГУ на максимум

Единственная в 2025 году выпускница, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, Надежда Яшмолкина успешно прошла дополнительное вступительное испытание в МГУ. Как сообщает Telegram-канал «Первый университетский», девушка получила максимальные 100 баллов на экзамене по математике при поступлении на факультет вычислительной математики и кибернетики.

Несмотря на выдающийся результат, приемная комиссия пока не получила от Яшмолкиной согласия на зачисление. Это может свидетельствовать о ее выборе в пользу другого вуза. Документы принимаются до 12:00 по московскому времени 5 августа.

Московская школьница стала единственной в этом году, сдавшей четыре ЕГЭ (русский язык, профильная математика, информатика и физика) на максимальные баллы. Девушка рассказывала, что добилась такого результата без помощи репетиторов, занимаясь в школе и на онлайн-курсах.

Ранее сообщалось, что по результатам ЕГЭ 300 баллов набрали 13 человек. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев указал, что в 2024 году 300 баллов получили 42 будущих абитуриента. Всего в текущем году на проведение ЕГЭ поступило 72 жалобы. Из них 69 касались нарушений на самих экзаменационных пунктах. Основной этап ЕГЭ прошли около 682 тысяч будущих абитуриентов.