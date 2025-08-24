Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 09:25

Готовим лечо с кабачками: простой рецепт идеальной закуски на зиму

Лечо с кабачками: простое и вкусное Лечо с кабачками: простое и вкусное Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда открываешь банку этого лечо, кухня наполняется ароматом сладкого перца, спелых томатов и пряных трав. Кабачки здесь не развариваются, а остаются упругими, перец хрустит, а соус такой густой, что его хочется есть ложкой.

Нарежьте 1 кг болгарского перца соломкой, 1 кг молодых кабачков — кубиками. Разогрейте в казане 50 мл растительного масла, обжарьте до мягкости 200 г натертой моркови и 100 г нарезанного полукольцами лука. Добавьте перец, готовьте 7 минут на среднем огне. Положите кабачки, влейте 500 г томатного пюре (просто прокрутите помидоры через мясорубку). Приправьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3 лавровыми листами и 5 горошинами черного перца. Тушите под крышкой 25 минут, аккуратно помешивая. За 2 минуты до готовности добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и 30 мл уксуса.

Горячую массу разложите в стерильные банки, закатайте. Переверните, укутайте пледом — пусть остывает медленно, как закат над дачей.

  • Совет: добавьте в конце 1 ч. л. копченой паприки. Получится интересный вкус.

Читайте также: маринуем хрустящие огурцы в банке на 1 литр.

лечо
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простыерецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурат Гассиев победил американского боксера-громилу
Российские снайперы перешли на новую тактику из-за БПЛА
«Варварская атака»: в российском регионе ребенок получил ранение из-за ВСУ
Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта коронавируса
В Пулково описали обстановку в аэропорту на фоне массовой задержки рейсов
Лавочник начал торговать останками людей из-за лазеек в законах
Число атаковавших Ленобласть БПЛА возросло до 16
Названы самые популярные у россиян направления туризма этим летом
Готовим лечо с кабачками: простой рецепт идеальной закуски на зиму
«Не будет мира без России»: в Германии призвали ЕС к ответственному шагу
В одной стране СНГ заметили курс на популяризацию нацизма
Названы главные симптомы штамма коронавируса «стратус»
Немец вступил в ВСУ и «закончил в земле»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах
Названа причина, почему Зеленский не пойдет на мир с Россией
Украинские мошенники начали шантажировать россиян с помощью нейросетей
Аэропорты Самары и Тамбова вернулись к обслуживанию авиарейсов
В Японии раскрыли количество сброшенной с «Фукусимы» в океан воды
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 августа: инфографика
Появились подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.