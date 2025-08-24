Готовим лечо с кабачками: простой рецепт идеальной закуски на зиму

Когда открываешь банку этого лечо, кухня наполняется ароматом сладкого перца, спелых томатов и пряных трав. Кабачки здесь не развариваются, а остаются упругими, перец хрустит, а соус такой густой, что его хочется есть ложкой.

Нарежьте 1 кг болгарского перца соломкой, 1 кг молодых кабачков — кубиками. Разогрейте в казане 50 мл растительного масла, обжарьте до мягкости 200 г натертой моркови и 100 г нарезанного полукольцами лука. Добавьте перец, готовьте 7 минут на среднем огне. Положите кабачки, влейте 500 г томатного пюре (просто прокрутите помидоры через мясорубку). Приправьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3 лавровыми листами и 5 горошинами черного перца. Тушите под крышкой 25 минут, аккуратно помешивая. За 2 минуты до готовности добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и 30 мл уксуса.

Горячую массу разложите в стерильные банки, закатайте. Переверните, укутайте пледом — пусть остывает медленно, как закат над дачей.

Совет: добавьте в конце 1 ч. л. копченой паприки. Получится интересный вкус.

Читайте также: маринуем хрустящие огурцы в банке на 1 литр.