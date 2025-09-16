Ласточкины гнезда с фаршем, которые тают во рту! Просто слепи шарики — и ужин на столе

Ласточкины гнезда с фаршем — это невероятно нежное и сытное блюдо, которое удивит ваших близких своим оригинальным видом и потрясающим вкусом. Сочетание сочного мясного фарша, ароматного соуса и яичной сердцевины создает гармонию текстур и насыщенный букет. Это блюдо идеально для семейного ужина или праздничного стола — оно выглядит эффектно, но готовится на удивление просто. Ваши домочадцы точно оценят сюрприз внутри каждого гнездышка!

Вам понадобится 500 г мясного фарша, 4 вареных яйца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 банка лечо (400 г), 100 г сметаны, соль, перец, зелень. Лук и чеснок мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Вареные яйца очистите и разрежьте пополам. Фарш разделите на 8 частей, каждую расплющите в лепешку. В центр положите половинку яйца, сформируйте аккуратные шарики, чтобы яйцо было внутри. Выложите гнезда в форму для запекания. Смешайте лечо со сметаной, залейте соусом мясные шарики. Запекайте 40 минут при 180°C. Подавайте с картофельным пюре, поливая соусом из формы.

