Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:00

Ласточкины гнезда с фаршем, которые тают во рту! Просто слепи шарики — и ужин на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ласточкины гнезда с фаршем — это невероятно нежное и сытное блюдо, которое удивит ваших близких своим оригинальным видом и потрясающим вкусом. Сочетание сочного мясного фарша, ароматного соуса и яичной сердцевины создает гармонию текстур и насыщенный букет. Это блюдо идеально для семейного ужина или праздничного стола — оно выглядит эффектно, но готовится на удивление просто. Ваши домочадцы точно оценят сюрприз внутри каждого гнездышка!

Вам понадобится 500 г мясного фарша, 4 вареных яйца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 банка лечо (400 г), 100 г сметаны, соль, перец, зелень. Лук и чеснок мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Вареные яйца очистите и разрежьте пополам. Фарш разделите на 8 частей, каждую расплющите в лепешку. В центр положите половинку яйца, сформируйте аккуратные шарики, чтобы яйцо было внутри. Выложите гнезда в форму для запекания. Смешайте лечо со сметаной, залейте соусом мясные шарики. Запекайте 40 минут при 180°C. Подавайте с картофельным пюре, поливая соусом из формы.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

фарш
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.