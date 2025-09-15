Колдуны с картофелем и фаршем по-белорусски: зразы и рядом не стояли

Колдуны с картофелем и фаршем по-белорусски: зразы и рядом не стояли

Колдуны по-белорусски — это сытное блюдо, которое представляет собой картофельные котлеты с сочной мясной начинкой, обжаренные до золотистой хрустящей корочки. Зразы и рядом не стояли!

Рецепт: натрите 1 кг картофеля на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с 1 луковицей до готовности, посолите и поперчите. Сформируйте из картофельной массы лепешки, выложите на каждую по ложке фарша, защипните края и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 10 минут.

Подавайте колдуны горячими со сметаной или грибным соусом. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из картофеля и фарша за 30 минут: не разваливается и тает во рту.