Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:46

Колдуны с картофелем и фаршем по-белорусски: зразы и рядом не стояли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колдуны по-белорусски — это сытное блюдо, которое представляет собой картофельные котлеты с сочной мясной начинкой, обжаренные до золотистой хрустящей корочки. Зразы и рядом не стояли!

Рецепт: натрите 1 кг картофеля на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с 1 луковицей до готовности, посолите и поперчите. Сформируйте из картофельной массы лепешки, выложите на каждую по ложке фарша, защипните края и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 10 минут.

Подавайте колдуны горячими со сметаной или грибным соусом. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из картофеля и фарша за 30 минут: не разваливается и тает во рту.

рецепты
картошка
ужины
фарш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.