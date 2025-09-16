Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:00

Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной: бюджетное блюдо, а главное — вкусное

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной — это невероятно сочные и нежные котлеты, которые тают во рту. Благодаря этим добавкам они остаются мягкими даже после жарки и нравятся абсолютно всем.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 850 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе пропустите через мясорубку или мелко порубите. Лук, морковь, картофель и чеснок натрите на средней терке. Смешайте мясо с овощами, добавьте яйца, сметану, специи и измельченную зелень.
  2. Введите крахмал, тщательно перемешайте и оставьте фарш на 10 минут. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

Ранее мы готовили правильные котлеты в духовке! Невероятно сочные и без тонны жира.

