Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной: бюджетное блюдо, а главное — вкусное

Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной: бюджетное блюдо, а главное — вкусное

Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной — это невероятно сочные и нежные котлеты, которые тают во рту. Благодаря этим добавкам они остаются мягкими даже после жарки и нравятся абсолютно всем.

Ингредиенты

Куриное филе — 850 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 150 г

Яйца — 2 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Крахмал кукурузный — 3 ст. л.

Зелень свежая — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка — по вкусу

Приготовление

Куриное филе пропустите через мясорубку или мелко порубите. Лук, морковь, картофель и чеснок натрите на средней терке. Смешайте мясо с овощами, добавьте яйца, сметану, специи и измельченную зелень. Введите крахмал, тщательно перемешайте и оставьте фарш на 10 минут. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

Ранее мы готовили правильные котлеты в духовке! Невероятно сочные и без тонны жира.