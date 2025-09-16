Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной: бюджетное блюдо, а главное — вкусное

Куриные котлеты «Пушка» с овощами и сметаной — это невероятно сочные и нежные котлеты, которые тают во рту. Благодаря этим добавкам они остаются мягкими даже после жарки и нравятся абсолютно всем.
Ингредиенты
- Куриное филе — 850 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
- Зелень свежая — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе пропустите через мясорубку или мелко порубите. Лук, морковь, картофель и чеснок натрите на средней терке. Смешайте мясо с овощами, добавьте яйца, сметану, специи и измельченную зелень.
- Введите крахмал, тщательно перемешайте и оставьте фарш на 10 минут. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.
