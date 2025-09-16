В России раскрыли детали новейшего дрона-ретранслятора В Народном фронте сообщили о создании беспилотной платформы «Зефир-М»

В России разработали многоцелевую беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной продолжительностью полета, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного фронта. Аппарат способен непрерывно находиться в воздухе до 24 часов, выполняя функции ретранслятора связи или носителя аппаратуры РЭБ.

Новый комплекс предназначен для значительного увеличения радиуса действия ударных беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Его грузоподъемность варьируется от 10 до 30 килограммов, что позволяет нести различное полезное оборудование.

Как уточнил представитель компании-разработчика Ярослав, система состоит из двух ключевых компонентов: самого летательного аппарата и наземной контрольной станции. Станция обеспечивает дрон питанием и устойчивой связью через радиоканал или оптоволоконный кабель.

Для работы в сложных условиях применяется интеллектуальная система управления натяжением. После 24 часов непрерывной работы платформа требует технологического перерыва для обслуживания силовых агрегатов.

Ранее сообщалось, что российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник, способный нести до шести боевых зарядов.