Бывший российский губернатор подал апелляцию в суд

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, подали апелляционную жалобу, сообщили в Мещанском суде Москвы. Фигуранты обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря, передает РИА Новости.

В суде зарегистрирована апелляционная жалоба, — сообщили в суде.

Ранее Мещанский суд столицы продлил на три месяца Смирнову и Дедову срок содержания под стражей. Первый просидит под арестом до 15 декабря, второй — до 16 декабря. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Всего в уголовном деле 11 фигурантов. По версии следователей, ущерб бюджету превысил 1 млрд рублей. Средства были выделены на фортификационные сооружения в приграничье.

Ранее стало известно, что Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья добавилась к обвинению в растратах. В отношении экс-губернатора возбудили новое уголовное дело по части 6 статьи 290 УК.