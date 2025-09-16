Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:55

Женщина оставила ребенка знакомому и поплатилась за это

В Нефтеюганске женщину наказали за оставленного знакомому ребенка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Нефтеюганске 33-летнюю женщину наказали за то, что она оставила ребенка на знакомого, сообщили в полиции Югры. Мать малыша, находясь в темное время суток в магазине, попросила знакомого присмотреть за ребенком. Мужчина в итоге оставил коляску в холле и ушел. Женщина получила административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставлена на профилактический учет.

В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка законному представителю, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат и правозащитник Александр Карабанов заявил, что жительница Электростали, которая родила и оставила ребенка в аэропорту Турции, может получить до пяти лет лишения свободы. Так он прокомментировал возбужденное против девушки уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной. По его словам, вероятность признания ее виновной высока.

Кроме того, юрист Михаил Салкин заявил, что главе торгового центра в Екатеринбурге может грозить до шести лет лишения свободы за происшествие с ребенком, в результате которого мальчик потерял руку на эскалаторе. По его словам, юридическая ответственность за безопасность полностью лежит на владельце объекта и обслуживающей компании.

Нефтеюганск
дети
матери
наказания
