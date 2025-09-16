Женщина оставила ребенка знакомому и поплатилась за это В Нефтеюганске женщину наказали за оставленного знакомому ребенка

В Нефтеюганске 33-летнюю женщину наказали за то, что она оставила ребенка на знакомого, сообщили в полиции Югры. Мать малыша, находясь в темное время суток в магазине, попросила знакомого присмотреть за ребенком. Мужчина в итоге оставил коляску в холле и ушел. Женщина получила административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставлена на профилактический учет.

В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка законному представителю, — говорится в сообщении.

