Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:52

Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе

Юрист Салкин: главе ТЦ в Екатеринбурге может грозить срок после ЧП с ребенком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главе торгового центра в Екатеринбурге может грозить уголовное дело и лишение свободы сроком до шести лет за чрезвычайное происшествие с ребенком, в результате которого мальчик лишился руки на эскалаторе, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, юридическая ответственность за безопасность полностью лежит на владельце объекта и обслуживающей компании.

Юридическая ответственность в случаях, подобным ЧП с эскалатором в Екатеринбурге, как правило, возлагается именно на ТЦ и обслуживающую компанию, а не на родителей пострадавшего ребенка. Если эскалатор работал с нарушениями, не проходил регулярное ТО, отсутствовал квалифицированный персонал для его обслуживания, то виновными будут либо главный инженер, либо генеральный директор ТЦ по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Наказание предусмотрено от штрафа до 500 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет. Также владелец ТЦ будет обязан компенсировать моральный вред и расходы на лечение, — пояснил Салкин.

Ранее в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге пострадал маленький ребенок. По словам очевидцев, его затянул эскалатор. Во время спуска вместе с родителями ребенок получил серьезное повреждение руки. Один из очевидцев сообщил, что сначала услышал крики, после чего они внезапно стихли, и малыш потерял сознание.

штрафы
дети
Екатеринбург
происшествия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.