Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе Юрист Салкин: главе ТЦ в Екатеринбурге может грозить срок после ЧП с ребенком

Главе торгового центра в Екатеринбурге может грозить уголовное дело и лишение свободы сроком до шести лет за чрезвычайное происшествие с ребенком, в результате которого мальчик лишился руки на эскалаторе, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, юридическая ответственность за безопасность полностью лежит на владельце объекта и обслуживающей компании.

Юридическая ответственность в случаях, подобным ЧП с эскалатором в Екатеринбурге, как правило, возлагается именно на ТЦ и обслуживающую компанию, а не на родителей пострадавшего ребенка. Если эскалатор работал с нарушениями, не проходил регулярное ТО, отсутствовал квалифицированный персонал для его обслуживания, то виновными будут либо главный инженер, либо генеральный директор ТЦ по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Наказание предусмотрено от штрафа до 500 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет. Также владелец ТЦ будет обязан компенсировать моральный вред и расходы на лечение, — пояснил Салкин.

Ранее в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге пострадал маленький ребенок. По словам очевидцев, его затянул эскалатор. Во время спуска вместе с родителями ребенок получил серьезное повреждение руки. Один из очевидцев сообщил, что сначала услышал крики, после чего они внезапно стихли, и малыш потерял сознание.