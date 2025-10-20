Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:24

Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу

Первого замглавы Нефтеюганска Гусенкова заключили под стражу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе суд отправил под стражу первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Гусенкова назначили на должность заместителя главы в 2022 году.

Он заключен под стражу, — сообщили агентству.

По версии следствия, подозреваемый способствовал реализации недвижимости акционерного общества по сильно заниженной стоимости. При этом учредителем объекта являлся город.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Нефтеюганска, третьего по населению города ХМАО. Известно, что до назначения в мэрию Гусенков возглавлял межрайонную прокуратуру.

Также бывший директор издательства «Музыка», гражданин США Марк Зильберквит захватил предприятие через фиктивный аукцион по продаже всех его акций. Кроме того, ему удалось незаконно завладеть нотной библиотекой.

мэры
ХМАО
суды
Нефтеюганск
коррупция
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали об опасностях для здоровья после 40 лет
Захарова озвучила, какая развязка конфликта на Украине устроит Россию
Наступление ВС РФ на Покровск 20 октября: паника Зеленского, проблемы ВСУ
Турэксперт рассказал, насколько подорожал новогодний отдых в России
Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings
Стали известны новые подробности готовившегося теракта на Ставрополье
В ЕС предложили создать партию гомосексуалистов
Россельхознадзор подключился расследованию массового отравления в Улан-Удэ
Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно
В Прикамье пожар оставил город Березники без света и воды
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на мосту в Кемерово
Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу
Неудавшиеся киллеры Симоньян согласились на дело за $50 тысяч
Наступление ВС РФ на Харьков 20 октября: потеря 210 солдат, что в Купянске
Министра обороны Швеции высмеяли за призыв переходить в «режим войны»
Стало известно, что случилось с попавшим в ЧП в Пулково самолетом AZAL
Более 20 детей двух-трех лет оказались в базе «Миротворец»
Трамп отрицает обсуждение с Украиной территориальных «уступок»
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.