Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу

В Ханты-Мансийском автономном округе суд отправил под стражу первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Гусенкова назначили на должность заместителя главы в 2022 году.

Он заключен под стражу, — сообщили агентству.

По версии следствия, подозреваемый способствовал реализации недвижимости акционерного общества по сильно заниженной стоимости. При этом учредителем объекта являлся город.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Нефтеюганска, третьего по населению города ХМАО. Известно, что до назначения в мэрию Гусенков возглавлял межрайонную прокуратуру.

