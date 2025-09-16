Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:52

Доллар теряет позиции в расчетах за российскую нефть

Расчеты за российскую нефть в долларах сократились до 5%

Фото: Global Look Press

Доля расчетов за российскую нефть в долларах снизилась до 5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные из презентации Министерства энергетики РФ. Одновременно доля юаня в оплате за углеводороды выросла и достигла 67%.

Более 90% платежей за энергоресурсы осуществляются в рублях и валютах дружественных стран. С 2022 года доля евро упала с 30 до 1%, а доллара сократилась с 55 до 5%. Переход от американской и европейской валют связан с санкционным давлением и проведением специальной военной операции. В настоящее время иностранные компании платят России за энергоресурсы исключительно в национальных валютах.

До этого СМИ в США писали, что страны Европейского союза смогут полностью отказаться от российской нефти не ранее 2027 года. При этом требование президента США Дональда Трампа по энергоносителям из России создает дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что Европа не вводит жесткие санкции против России, поскольку не сможет отказаться от российской нефти в ближайшие 10 лет. По его словам, европейцы не готовы к самостоятельным действиям в серьезной игре против России. После 2030 года можно ожидать изменений в политической конъюнктуре.

нефть
доллар
евро
валюты
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.