Доллар теряет позиции в расчетах за российскую нефть Расчеты за российскую нефть в долларах сократились до 5%

Доля расчетов за российскую нефть в долларах снизилась до 5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные из презентации Министерства энергетики РФ. Одновременно доля юаня в оплате за углеводороды выросла и достигла 67%.

Более 90% платежей за энергоресурсы осуществляются в рублях и валютах дружественных стран. С 2022 года доля евро упала с 30 до 1%, а доллара сократилась с 55 до 5%. Переход от американской и европейской валют связан с санкционным давлением и проведением специальной военной операции. В настоящее время иностранные компании платят России за энергоресурсы исключительно в национальных валютах.

До этого СМИ в США писали, что страны Европейского союза смогут полностью отказаться от российской нефти не ранее 2027 года. При этом требование президента США Дональда Трампа по энергоносителям из России создает дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что Европа не вводит жесткие санкции против России, поскольку не сможет отказаться от российской нефти в ближайшие 10 лет. По его словам, европейцы не готовы к самостоятельным действиям в серьезной игре против России. После 2030 года можно ожидать изменений в политической конъюнктуре.