G7 готовит новый пакет санкций против России Bloomberg: G7 подготовит новый пакет санкций против России через две недели

Представители стран G7 работают над новым пакетом санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, формулировку текста документа планируют завершить в течение следующих двух недель.

Агентство не указывает деталей ограничений, которые предполагают ввести в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что министры финансов «Большой семерки» на встрече в Канаде договорились усилить экономическое давление на Россию. Речь идет об ограничениях военных возможностей России через новые торговые и санкционные меры. Также планируется использовать замороженные российские активы.

Президент США Дональд Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими. Глава государства указал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

Трамп также заявил о намерении ввести жесткие санкции против России при согласии всех стран НАТО отказаться от российской нефти. Он также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% в надежде, что это поможет в урегулировании украинского конфликта.