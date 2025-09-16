Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:23

Baza: сын замглавы воронежской ФНС объявлен в розыск после смертельного ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сына замглавы ФНС Воронежской области Антона Гусева объявили в розыск после смертельного ДТП. По данным источников канала, против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как уточнила Baza, близкие погибшей в аварии 22-летней Валерии, которая была пассажиркой Гусева, опасаются, что его не станут привлекать к ответственности из-за должности матери.

Baza сообщала, что 31-летний водитель врезался на иномарке в припаркованный полуприцеп. В публикации отмечалось, что девушка погибла сразу, а Гусева госпитализировали. По информации канала, медосвидетельствование показало, что он был пьян.

Согласно сведениям Baza, для сына замглавы ФНС это было не первое вождение в пьяном виде: в 2022 году его лишали прав, а спустя полтора года он снова попался пьяным за рулем — тогда он также получил уголовное дело.

Ранее в Челябинске трамвай сошел с рельсов после ДТП, из-за чего был перекрыт проезд городского транспорта. По данным источника, в момент происшествия водитель трамвая снимала ролики для соцсетей в кабине.

розыск
ДТП
аварии
сыновья
ФНС
Воронежская область
