В ФСБ раскрыли, за какую сумму злоумышленники предлагали «бегство» с СВО ФСБ: в Петербурге пресекли посредничество во взятках за госпитализацию с СВО

Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, сообщает ТАСС. Граждане России предлагали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, за 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и увольнение.

Граждане предлагали военнослужащим <...> за денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России, — сообщили в ведомстве.

Ранее ФСБ России и Следственный комитет задержали пятерых участников организованной преступной группы по делу о выводе за границу 2,5 млрд рублей. Эти средства были направлены на финансирование Вооруженных сил Украины. В состав ОПГ входили руководитель российской микрокредитной организации, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии и четверо их соучастников.

До этого сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании украинской армии. По информации силовиков, она приобрела военные облигации через приложение украинского банка.