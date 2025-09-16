Эти мини-курники — настоящая находка: любой ужин становится праздником

Курники — это традиционные русские пироги с куриной начинкой, которые отличаются нежным сметанным тестом и сочной начинкой. Миниатюрный вариант этого блюда идеально подходит для подачи на праздничном столе или в качестве закуски. Сочетание хрустящего теста и ароматной куриной начинки делает эти пирожки универсальным блюдом.

100 г сливочного масла растирают с 200 г сметаны, добавляют 1 яйцо, 1 ч. л. соли и 1/2 ч. л. соды. Постепенно вводят 300–400 г муки, замешивая мягкое тесто. Для начинки отварную курицу смешивают с обжаренным луком, вареными яйцами и зеленью. Тесто раскатывают, вырезают кружки, выкладывают начинку и защипывают края. Выпекают при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

