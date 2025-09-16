Россиян предупредили, чем опасен кофе из автомата

Кофе из автомата может представлять серьезную опасность для здоровья из-за санитарного состояния оборудования, рассказал химик Андрей Дорохов. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что, если в таком аппарате не менять воду ежедневно, там начнут размножаться микроорганизмы, которые могут привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Если аппарат обслуживается добросовестным оператором, который ежедневно меняет воду, моет и дезинфицирует системы, напиток будет абсолютно безопасным. Проблема в отсутствии контроля и ответственности со стороны владельцев точек, а также в том, что потребитель не может заранее оценить санитарное состояние оборудования, — объяснил Дорохов.

Ранее кардиолог Анастасия Щербак заявила, что не стоит пить кофе сразу после пробуждения. Врач пояснила, что утром в организме и так высок уровень кортизола. Если выпить кофе в этот момент, то его тонизирующий эффект снизится, а вероятность раздражения слизистой желудка, напротив, возрастет.