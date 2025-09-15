Празднование Дня города в Москве
Готовим правильные котлеты в духовке! Невероятно сочные и без тонны жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим правильные котлеты в духовке! По этому рецепту они получаются невероятно сочными, нежными и ароматными. Классическая технология с запеканием в духовке после обжарки гарантирует идеальный результат каждый раз.

Ингредиенты

  • Свинина — 0,5 кг
  • Говядина — 0,5 кг
  • Хлеб белый сухой — 200 г
  • Молоко — 200 мл
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Перец черный молотый — 1/3 ч. л.
  • Масло сливочное — для запекания
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Мясо нарежьте кусочками. Лук и чеснок измельчите. Хлеб разломайте, залейте молоком и дайте набухнуть. Пропустите через мясорубку мясо, лук, чеснок и размоченный хлеб (не отжимая). Добавьте соль, перец и тщательно вымесите фарш.
  2. Сформируйте крупные котлеты, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон. Переложите в форму, сверху положите по кусочку сливочного масла, накройте фольгой и запекайте 20 минут при 160°C.

