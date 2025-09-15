Готовим правильные котлеты в духовке! Невероятно сочные и без тонны жира

Готовим правильные котлеты в духовке! По этому рецепту они получаются невероятно сочными, нежными и ароматными. Классическая технология с запеканием в духовке после обжарки гарантирует идеальный результат каждый раз.

Ингредиенты

Свинина — 0,5 кг

Говядина — 0,5 кг

Хлеб белый сухой — 200 г

Молоко — 200 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — 1/2 ч. л.

Перец черный молотый — 1/3 ч. л.

Масло сливочное — для запекания

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Мясо нарежьте кусочками. Лук и чеснок измельчите. Хлеб разломайте, залейте молоком и дайте набухнуть. Пропустите через мясорубку мясо, лук, чеснок и размоченный хлеб (не отжимая). Добавьте соль, перец и тщательно вымесите фарш. Сформируйте крупные котлеты, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон. Переложите в форму, сверху положите по кусочку сливочного масла, накройте фольгой и запекайте 20 минут при 160°C.

