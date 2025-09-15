Всегда готовлю осенью: нежнейшие куриные оладьи с тыквой! Это идеальное блюдо для тех, кто любит полезное и вкусное. Минимум калорий, максимум белка и невероятно сочная текстура благодаря добавлению тыквы!

Ингредиенты

Фарш куриный — 400 г

Тыква натертая — 200 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сметана — 30 г

Мука — 30 г

Зелень свежая — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление

Натрите тыкву на мелкой терке и отожмите лишний сок. Смешайте в миске куриный фарш, тыкву, яйцо, сметану, муку, мелко порубленную зелень и ваши любимые специи. Сформируйте небольшие оладушки и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до румяной золотистой корочки с обеих сторон под закрытой крышкой.

