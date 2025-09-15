Всегда готовлю осенью: нежнейшие куриные оладьи с тыквой! Это идеальное блюдо для тех, кто любит полезное и вкусное. Минимум калорий, максимум белка и невероятно сочная текстура благодаря добавлению тыквы!
Ингредиенты
- Фарш куриный — 400 г
- Тыква натертая — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сметана — 30 г
- Мука — 30 г
- Зелень свежая — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Натрите тыкву на мелкой терке и отожмите лишний сок. Смешайте в миске куриный фарш, тыкву, яйцо, сметану, муку, мелко порубленную зелень и ваши любимые специи.
- Сформируйте небольшие оладушки и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до румяной золотистой корочки с обеих сторон под закрытой крышкой.
Ранее мы готовили крем-суп — вкуснота для осеннего обеда. Сезон тыквы настал!