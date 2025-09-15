Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:30

Всегда готовлю осенью: нежнейшие куриные оладьи с тыквой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всегда готовлю осенью: нежнейшие куриные оладьи с тыквой! Это идеальное блюдо для тех, кто любит полезное и вкусное. Минимум калорий, максимум белка и невероятно сочная текстура благодаря добавлению тыквы!

Ингредиенты

  • Фарш куриный — 400 г
  • Тыква натертая — 200 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сметана — 30 г
  • Мука — 30 г
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Натрите тыкву на мелкой терке и отожмите лишний сок. Смешайте в миске куриный фарш, тыкву, яйцо, сметану, муку, мелко порубленную зелень и ваши любимые специи.
  2. Сформируйте небольшие оладушки и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до румяной золотистой корочки с обеих сторон под закрытой крышкой.

Ранее мы готовили крем-суп — вкуснота для осеннего обеда. Сезон тыквы настал!

курица
фарш
тыква
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
