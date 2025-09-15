Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:24

Суд запретил обучать россиян угону и подрыву автомобилей

Суд Москвы запретил распространять инструкции по угону и подрыву автомобилей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Инструкции по угону и взрыву автомобилей признаны запрещенными материалами, поскольку они создают предпосылки к преступлениям террористической направленности, передают «Известия» со ссылкой на постановление Бабушкинского суда Москвы. Решение вступило в силу немедленно.

Суд постановил, что сайты с такими материалами не требовали регистрации, а сами инструкции были доступны на русском языке. Подобный контент признан угрозой безопасности, поэтому доступ к нему теперь ограничен.

Ранее суд в Санкт-Петербурге обязал торговую площадку AliExpress ограничить доступ к отзывам с изображениями сексуального характера. Проверка выявила 13 фото с людьми в прозрачном белье, размещенных в отзывах и доступных без ограничений. Эксперты признали материалы недопустимыми для публичного распространения, после чего суд постановил запретить их показ на территории России.

До этого к распространению на территории России было запрещено пять песен группы «Ленинград». Согласно экспертизе, в текстах песен обнаружены признаки побуждения к насилию, а также содержится информация, представляющая угрозу для духовного и нравственного развития подростков.

