Отзывы на AliExpress запретили из-за «голых фото» В Петербурге суд ограничил доступ к отзывам на AliExpress из-за фото в белье

Суд обязал торговую площадку AliExpress ограничить доступ к отзывам, содержащим контент сексуального характера, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале. На кадрах были люди в прозрачном и полупрозрачном белье. Такое решение последовало после рассмотрения административного иска прокуратуры.

Проверка выявила на платформе 13 неприемлемых изображений, размещенных в отзывах к товарам. Материалы находились в открытом доступе для всех пользователей без каких-либо ограничений.

По результатам проведенной экспертизы специалисты подтвердили, что контент содержит признаки сексуального поведения. Материалы признали недопустимыми для публичного распространения. На основании этих данных суд вынес постановление о запрете распространения указанных материалов на территории России и обязал AliExpress ограничить к ним доступ.

Ранее суд Тюменской области вынес приговор местному жителю, который загрузил на телефон порнографическое видео с семилетней девочкой. После этого он опубликовал его в разделе отзывов на одном из маркетплейсов.