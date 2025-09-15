Историческое здание вспыхнуло в центре Нижнего Новгорода В центре Нижнего Новгорода произошел пожар в лавке купца Гузеева

В Нижнем Новгороде на улице Ильинской вспыхнула лавка купца Гузеева, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области. Это историческое здание построили в центре города еще в XIX веке.

Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Для ликвидации пожара задействовали 45 огнеборцев.

Происшествие обошлось без пострадавших. Точную причину возгорания еще не установили.

Ранее в Красногорске загорелось здание строящейся парковки. Огонь охватил значительную часть строительной площадки. Обстоятельства случившегося уточняются.

До этого на заводе по производству пива «Очаково» вспыхнул трансформатор. Огонь, из-за которого поднялся едкий черный дым, удалось оперативно потушить. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.