15 сентября 2025 в 13:22

«Русский — не значит бедный»: Слуцкий нашел ключ к обустройству России

Слуцкий призвал выравнивать условия жизни россиян в Москве и регионах

Чтобы эффективно обустраивать Россию, необходимо в первую очередь выровнять условия жизни граждан в Москве и в регионах, такое мнение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов участия кандидатов от партии в выборных кампаниях различного уровня в единый день голосования 2025 года. По его словам, люди не должны стремиться переехать в столицу, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы не сумеем дальше обустраивать эффективно Россию, если мы не добьемся выравнивания условий жизни людей в Москве и в регионах, — убежден Слуцкий.

Он признал, что это тяжелейшая задача, однако к ней необходимо двигаться. По словам Слуцкого, сегодня в России большинство населения живет бедно. Он призвал бороться с данной проблемой.

Мы говорим: «Русский — не значит бедный». Русский, опять же, не по крови, а по духу, — заключил лидер фракции.

Слуцкий также заявил, что выборы в новых российских регионах прошли неплохо. Он отметил высокую явку на голосовании, однако добавил, что у жителей этих территорий складываются сложные моральные ситуации из-за потери близких.
