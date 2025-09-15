Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 18:44

Экс-депутат Рады объяснил бессмысленность слов Келлога о проигрыше России

Экс-нардеп Олейник: Келлог не участвует в переговорах между РФ, США и Украиной

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы проигрыше РФ в конфликте на Украине не имеют смысла, поскольку он не участвует в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подобные высказывания являются частью переговорной тактики США, направленной на запугивание и эскалацию. Он отметил, что Россия на такие провокации не реагирует, а продолжает методично достигать поставленных военных целей.

Слова Келлога о России не имеют смысла, поскольку он никаким образом не причастен к переговорам между РФ, США и Украиной. Он даже не присутствует на них. Мы помним, что на Аляске его не было, не было в Овальном кабинете, он в стороне. Может быть, это стиль самого президента США Дональда Трампа с точки зрения сделки — припугнуть и раздуть ситуацию. Качели такие небольшие. Но на это россияне не реагируют никак. Каждый день освобождаются населенные пункты на Украине, — пояснил Олейник.

По его словам, единственной уступкой со стороны Москвы является отказ от нанесения ударов по Киеву во время визитов Келлога на Украину. Также экс-депутат Рады заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на самом деле является главным переговорщиком Трампа.

Уиткофф — вот главный переговорщик главы Белого дома. Может быть, Трампу как-то не с руки сказать Келлогу об этом, это все-таки боевой генерал. Но он абсолютно не вылезает с Украины. Единственное, что делает Россия из уважения к США, это не отрабатывает беспилотниками и ракетами по Киеву в то время, когда Келлог там присутствует. А украинский лидер Владимир Зеленский рассказывает, что у них лучшая ПВО, — резюмировал Олейник.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Келлог делает заявления о «проигрыше» России в конфликте на Украине, поскольку хочет порадовать Зеленского. Парламентарий отметил, что реальная ситуация на линии соприкосновения кардинально отличается от той, которую описывают на Западе.

