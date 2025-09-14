Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 12:30

В Подмосковье загорелось здание строящейся парковки

В подмосковном Красногорске огонь охватил здание строящейся парковки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Красногорске загорелось здание строящейся парковки, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». На кадрах видно, что огонь охватил значительную часть строительной площадки.

Как пишет Telegram-канал Readovka, на место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС. Они ведут работу по ликвидации возгорания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сервис «Чердак», которым активно пользовались блогеры, понес крупные убытки из-за пожара на складе в Подмосковье. Огонь уничтожил брендовые вещи на миллионы рублей. Среди пострадавших оказались экс-супруга исполнителя Гуфа Юлия Королева, бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, а также другие знаменитости. Склады не страхуют одежду, аксессуары, украшения и предметы искусства, поэтому компенсация вряд ли превысит тысячу рублей за каждый сгоревший квадратный метр.

До этого в Екатеринбурге вспыхнул пожар в нежилом неэксплуатируемом здании на улице Маневровой. Огонь охватил площадь 450 квадратных метров. К тушению привлекли 16 человек личного состава и семь единиц техники.

пожары
огонь
Красногорск
пожарные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.