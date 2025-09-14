В Подмосковье загорелось здание строящейся парковки

В Красногорске загорелось здание строящейся парковки, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». На кадрах видно, что огонь охватил значительную часть строительной площадки.

Как пишет Telegram-канал Readovka, на место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС. Они ведут работу по ликвидации возгорания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сервис «Чердак», которым активно пользовались блогеры, понес крупные убытки из-за пожара на складе в Подмосковье. Огонь уничтожил брендовые вещи на миллионы рублей. Среди пострадавших оказались экс-супруга исполнителя Гуфа Юлия Королева, бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, а также другие знаменитости. Склады не страхуют одежду, аксессуары, украшения и предметы искусства, поэтому компенсация вряд ли превысит тысячу рублей за каждый сгоревший квадратный метр.

До этого в Екатеринбурге вспыхнул пожар в нежилом неэксплуатируемом здании на улице Маневровой. Огонь охватил площадь 450 квадратных метров. К тушению привлекли 16 человек личного состава и семь единиц техники.