13 сентября 2025 в 22:01

Блогеры лишились люксовой одежды после пожара на складе «Чердака»

Mash: при пожаре на складе «Чердака» сгорела брендовая одежда блогеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис «Чердак» пользовался популярностью у блогеров, на его складе в Подмосковье сгорело множество брендовых вещей на миллионы рублей, передает Telegram-канал Mash. Среди клиентов компании, как пишет канал, экс-жена исполнителя Гуфа Юлия Королева и бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева.

Фешен-блогер по имени Дарья рассказала авторам канала, что на складе у нее хранились 17 коробок брендовой одежды, в том числе шубы и кашемировые вещи. А у интернет-знаменитости по имени Сергей — искусственные дизайнерские елки. В итоге все сгорело дотла, отмечают инсайдеры.

По информации авторов канала, склады никак не страхуют предметы искусства, ювелирные украшения, антиквариат, одежду и аксессуары. Поэтому пострадавшим вряд ли удастся получить компенсацию, отмечают инсайдеры. Максимум — тысячу рублей за каждый сгоревший квадратный метр, добавили на канале.

Ранее стало известно, что площадь возгорания на складе «Чердака» составила 12 тысяч квадратных метров. В компании заявили о проведении проверки, после которой будет поднят вопрос о компенсации. После представители сервиса больше не выходили на связь с клиентами.

Подмосковье
пожары
блогеры
компенсации
