Дома только курица, картошка и лук? Готовим обалденные наггетсы — без тонны жира

Дома только курица, картошка и лук? Готовим обалденные наггетсы — без тонны жира

Дома только курица, картошка и лук? Готовим обалденные наггетсы — без тонны жира. Куриные биточки из трех основных продуктов — это просто, полезно и невероятно вкусно. Идеальная хрустящая корочка из духовки и сочная куриная грудка понравятся и взрослым, и детям. Готовятся быстро из самых простых ингредиентов.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт.

Картофель — 1 шт.

Лук — 1/4 шт.

Сушеный чеснок — 1/3 ч. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Панировочные сухари — 100 г

Приготовление

Куриное филе картошку и лук измельчите в блендере или мясорубке, добавьте соль и чеснок, тщательно перемешайте. Влажными руками сформируйте из фарша наггетсы, обваляйте каждый в панировочных сухарях и выложите на пергамент. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 10 минут, переверните и готовьте еще 7 минут до румяной корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили курицу в сухарях под сыром и томатным соусом. 15 минут, и вкусный обед готов.