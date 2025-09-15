Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:30

Дома только курица, картошка и лук? Готовим обалденные наггетсы — без тонны жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дома только курица, картошка и лук? Готовим обалденные наггетсы — без тонны жира. Куриные биточки из трех основных продуктов — это просто, полезно и невероятно вкусно. Идеальная хрустящая корочка из духовки и сочная куриная грудка понравятся и взрослым, и детям. Готовятся быстро из самых простых ингредиентов.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 1 шт.
  • Картофель — 1 шт.
  • Лук — 1/4 шт.
  • Сушеный чеснок — 1/3 ч. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Панировочные сухари — 100 г

Приготовление

  1. Куриное филе картошку и лук измельчите в блендере или мясорубке, добавьте соль и чеснок, тщательно перемешайте. Влажными руками сформируйте из фарша наггетсы, обваляйте каждый в панировочных сухарях и выложите на пергамент.
  2. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 10 минут, переверните и готовьте еще 7 минут до румяной корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили курицу в сухарях под сыром и томатным соусом. 15 минут, и вкусный обед готов.

курица
картошка
лук
простой рецепт
наггетсы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
