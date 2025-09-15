Вкусные голубцы с тыквой: осенняя версия классического блюда

Вкусные голубцы с тыквой в пекинской капусте — осенняя версия классического блюда, в которой тыква добавляет нежную сладость и сочность. Идеальный семейный ужин, простой в приготовлении и невероятно ароматный.

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г

Рис отварной — 100 г

Тыква очищенная — 200 г

Листы пекинской капусты — 8–10 шт.

Кетчуп — 2 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Вода кипяченая — 300 мл

Соль — по вкусу

Приготовление

Тыкву натрите на крупной терке и слегка отожмите сок. Смешайте фарш, отварной рис, тыкву и соль до однородности. Отделите листья пекинской капусты, слегка отбейте их, чтобы они стали гибкими. На каждый лист выложите порцию фарша с тыквой, заверните рулетиком, подгибая края. В широкой сковороде или кастрюле смешайте кетчуп, майонез и воду, доведите до кипения. Аккуратно уложите голубцы в соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30–40 минут, пока тыква внутри не станет мягкой и ароматной.

Ранее мы готовили крем-суп с тыквой! Вкуснота для осеннего обеда.