Вкусные голубцы с тыквой: осенняя версия классического блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусные голубцы с тыквой в пекинской капусте — осенняя версия классического блюда, в которой тыква добавляет нежную сладость и сочность. Идеальный семейный ужин, простой в приготовлении и невероятно ароматный.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Рис отварной — 100 г
  • Тыква очищенная — 200 г
  • Листы пекинской капусты — 8–10 шт.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Вода кипяченая — 300 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Тыкву натрите на крупной терке и слегка отожмите сок. Смешайте фарш, отварной рис, тыкву и соль до однородности. Отделите листья пекинской капусты, слегка отбейте их, чтобы они стали гибкими.
  2. На каждый лист выложите порцию фарша с тыквой, заверните рулетиком, подгибая края. В широкой сковороде или кастрюле смешайте кетчуп, майонез и воду, доведите до кипения.
  3. Аккуратно уложите голубцы в соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30–40 минут, пока тыква внутри не станет мягкой и ароматной.

Ранее мы готовили крем-суп с тыквой! Вкуснота для осеннего обеда.

тыква
фарш
простой рецепт
голубцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
