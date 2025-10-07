Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:00

Тесто дрожжевое, но получится у всех: готовим пышные крендельки с посыпкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тесто дрожжевое, но получится у всех: готовим пышные крендельки с посыпкой. Эти нежные дрожжевые крендельки с корицей станут идеальным компаньоном для вечернего чаепития! Мягкое тесто и ароматная сахарная глазурь делают их настоящим удовольствием, которое легко приготовить дома. Процесс выпечки наполнит кухню уютными запахами сдобы и специй.

Ингредиенты

  • Мука высшего сорта — 500 г
  • Молоко тёплое — 250 мл
  • Масло сливочное — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахарный песок — 100 г
  • Дрожжи быстродействующие — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Сахарный песок — 100 г
  • Корица молотая — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Смешайте тёплое молоко с дрожжами и ложкой сахара. Через 15 минут добавьте яйца, ваниль, растопленное масло и муку с солью. Замесите тесто и дайте подойти 1.5 часа.
  2. Сформируйте крендельки, выпекайте 20 минут при 180°C. Горячие крендельки смажьте растопленным маслом и обваляйте в смеси сахара с корицей.

Ранее мы готовили творожную косичку с корицей. Суперская домашняя выпечка к кофе.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
