Тесто дрожжевое, но получится у всех: готовим пышные крендельки с посыпкой. Эти нежные дрожжевые крендельки с корицей станут идеальным компаньоном для вечернего чаепития! Мягкое тесто и ароматная сахарная глазурь делают их настоящим удовольствием, которое легко приготовить дома. Процесс выпечки наполнит кухню уютными запахами сдобы и специй.
Ингредиенты
- Мука высшего сорта — 500 г
- Молоко тёплое — 250 мл
- Масло сливочное — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахарный песок — 100 г
- Дрожжи быстродействующие — 10 г
- Соль — щепотка
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Сахарный песок — 100 г
- Корица молотая — 1 ч. л.
Приготовление
- Смешайте тёплое молоко с дрожжами и ложкой сахара. Через 15 минут добавьте яйца, ваниль, растопленное масло и муку с солью. Замесите тесто и дайте подойти 1.5 часа.
- Сформируйте крендельки, выпекайте 20 минут при 180°C. Горячие крендельки смажьте растопленным маслом и обваляйте в смеси сахара с корицей.
