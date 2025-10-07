Тесто дрожжевое, но получится у всех: готовим пышные крендельки с посыпкой

Тесто дрожжевое, но получится у всех: готовим пышные крендельки с посыпкой

Тесто дрожжевое, но получится у всех: готовим пышные крендельки с посыпкой. Эти нежные дрожжевые крендельки с корицей станут идеальным компаньоном для вечернего чаепития! Мягкое тесто и ароматная сахарная глазурь делают их настоящим удовольствием, которое легко приготовить дома. Процесс выпечки наполнит кухню уютными запахами сдобы и специй.

Ингредиенты

Мука высшего сорта — 500 г

Молоко тёплое — 250 мл

Масло сливочное — 80 г

Яйца — 2 шт.

Сахарный песок — 100 г

Дрожжи быстродействующие — 10 г

Соль — щепотка

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Масло сливочное — 50 г

Сахарный песок — 100 г

Корица молотая — 1 ч. л.

Приготовление

Смешайте тёплое молоко с дрожжами и ложкой сахара. Через 15 минут добавьте яйца, ваниль, растопленное масло и муку с солью. Замесите тесто и дайте подойти 1.5 часа. Сформируйте крендельки, выпекайте 20 минут при 180°C. Горячие крендельки смажьте растопленным маслом и обваляйте в смеси сахара с корицей.

Ранее мы готовили творожную косичку с корицей. Суперская домашняя выпечка к кофе.