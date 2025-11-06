Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025

Пирог «Карпатка»: заварная вкусняшка — напоминает большой профитроль, но готовится гораздо проще

Этот невероятно нежный пирог «Карпатка» покорит вас простотой приготовления и изысканным вкусом. Эта заварная вкусняшка напоминает большой профитроль, но готовится гораздо проще. Секрет его легкости в том, что и коржи, и крем готовятся по единому заварному принципу.

Рецепт: для коржей влейте в кастрюлю 500 мл воды, добавьте 200 г сливочного масла, щепотку соли и доведите до кипения. Всыпьте 300 г муки и интенсивно перемешивайте 2–3 минуты до образования шара. Охладив массу, вбивайте по одному 5 яиц до состояния гладкого теста. Разделите его на две части, выпекайте каждую на противне при 200°C 25–30 минут до золотистого цвета. Для крема в 500 мл холодного молока добавьте 100 г сахара, 2 яйца, 80 г муки и 1 пакетик ванилина. Варите на медленном огне до загустения, затем взбейте с 100 г размягченного сливочного масла. Один корж оставьте в форме, вылейте на него крем, накройте вторым коржом сверху и отправьте в холодильник стабилизироваться.

Вкус пирога — это нежнейшая воздушная текстура, напоминающая профитроли, с бархатистым ванильным кремом, который буквально тает во рту.

