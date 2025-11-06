Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:00

Пирог на сгущенке с яблоком и грушей. Только яблоки, сгущенка и горстка муки — простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывают дни, когда гости уже на пороге, а побаловать их чем-то вкусненьким ну очень хочется. Или просто душа просит уюта с чашечкой чая, а возиться с тестом нет ни сил, ни времени. Этот пирог — настоящая магия простоты. Он не требует ни редких продуктов, ни кулинарного мастерства. Основа — на обычной сгущенке, а начинка — из того, что есть под рукой, чаще всего яблок и груш. А в результате получается такая нежная, влажная и ароматная выпечка, что никто и не поверит в легкость ее приготовления. Проверено не раз!

Для теста взбейте банку сгущенного молока с двумя яйцами до легкой пены. Добавьте 160 граммов муки, перемешанной с чайной ложкой разрыхлителя, и аккуратно замесите однородное тесто. Одно большое яблоко и одну грушу очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста в форму, равномерно разложите половину фруктов, затем залейте оставшимся тестом и сверху красиво украсьте второй половиной яблок и груш. Можно слегка присыпать корицей. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут до золотистого цвета и сухой лучинки. Дайте ему немного остыть в форме.

Мария Левицкая
М. Левицкая
