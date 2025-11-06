Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 09:28

Запеканки больше не делаю, пеку творожный пирог «Молочный ломтик»: ничего трудного, а вкус — отпад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканки больше не делаю, пеку творожный пирог «Молочный ломтик». Он сочетает в себе нежный шоколадный бисквит и воздушную творожную начинку. Ничего трудного, а вкус — просто отпад.

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара, добавьте 150 г муки, 30 г какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте в форме при 180 °C 25–30 минут. Готовый остывший корж разрежьте вдоль на две пласта. Для творожной начинки 20 г желатина замочите в 100 мл молока, затем нагрейте до растворения. 500 г творога взбейте с 100 г сахарной пудры и ванилином, влейте желатин. Творожную массу выложите на нижний корж, накройте вторым и уберите в холодильник на 4-5 часов.

Вкус пирога поражает контрастом: влажный шоколадный бисквит с насыщенным какао-вкусом идеально гармонирует с тающей во рту творожной прослойкой, напоминающей нежнейший мусс. Этот десерт особенно хорош в охлажденном виде.

Ранее стало известно, как приготовить кекс из пачки творога: 5 минут на приготовление, час в духовке — и готово.

пироги
рецепты
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
