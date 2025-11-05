Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:42

Эти ватрушки сделают утро идеальным — готовлю с сочной начинкой, и вся семья спешит к столу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нет ничего лучше, чем встретить воскресное утро с ароматом свежей выпечки. Эти ватрушки стали нашим семейным ритуалом — их приготовление занимает немного времени, а результат дарит настоящее наслаждение.

Для приготовления этих восхитительных ватрушек мне понадобится для теста: свежий кефир (160 г), живые дрожжи (10 г), сахарный песок (45 г), пшеничная мука высшего сорта (300 г), соль (0,5 ч. л.), сливочное масло (30 г), куриные желтки (2 шт.). Для нежной начинки: творог 9% жирности (180 г), яичный белок (1 шт.), сахар (40 г), ванилин (1 ч. л.). Для хрустящего штрейзеля: мука (30 г), сахар (20 г), холодное сливочное масло (20 г).

Приготовление начинаю с опары: слегка подогреваю кефир до температуры тела, растворяю в нем дрожжи с чайной ложкой сахара, добавляю 3 столовые ложки муки. Накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 15–20 минут — опара должна подняться и покрыться пузырьками. В подошедшую опару добавляю оставшиеся ингредиенты для теста — растопленное остывшее масло, желтки, соль, сахар и постепенно ввожу просеянную муку, после чего замешиваю. Накрываю тесто и оставляю на час.

Тем временем готовлю начинку: творог протираю через сито, добавляю белок, сахар и ванилин, тщательно перемешиваю до однородной кремообразной консистенции. Для штрейзеля смешиваю муку с сахаром и натертым на крупной терке холодным маслом, перетираю пальцами до состояния мелкой крошки. Подошедшее тесто обминаю, делю на 8–10 равных частей, формирую шарики. Каждый шарик расплющиваю в лепешку, делаю в центре углубление и заполняю творожной начинкой. Сверху обильно посыпаю штрейзелем. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–30 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
