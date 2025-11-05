Торт «Лимонный пломбир» для тех, кто не умеет готовить: делается просто, а вкус — тысяча из десяти

Торт «Лимонный пломбир» для тех, кто не умеет готовить: делается просто, а вкус — тысяча из десяти

Этот торт «Лимонный пломбир» поразит вас своим нежным освежающим вкусом, где цитрусовая легкость идеально сочетается со сливочной прохладой. Рецепт идеально подходит для тех, кто не умеет готовить — все ингредиенты высчитываются стаканами и упаковками.

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца со стаканом сахара до пышности, добавьте цедру одного лимона, 50 мл лимонного сока, стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Выпекайте в форме при 180 °C 25–30 минут. Готовый остывший бисквит разрежьте на 2-3 коржа. Для крема смешайте брикет (200 г) размягченного пломбира, упаковку (300 г) жирной сметаны и полстакана сахарной пудры. Промажьте коржи кремом, соберите торт и обильно покройте кремом сверху и с боков. Дайте пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

Вкус получается удивительно сбалансированным: влажный лимонный бисквит с яркой цитрусовой ноткой прекрасно гармонирует с нежным кремом, который напоминает сливочное мороженое с легкой кислинкой. Делается просто, а вкус — тысяча из десяти.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера.