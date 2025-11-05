Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:28

Торт «Лимонный пломбир» для тех, кто не умеет готовить: делается просто, а вкус — тысяча из десяти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот торт «Лимонный пломбир» поразит вас своим нежным освежающим вкусом, где цитрусовая легкость идеально сочетается со сливочной прохладой. Рецепт идеально подходит для тех, кто не умеет готовить — все ингредиенты высчитываются стаканами и упаковками.

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца со стаканом сахара до пышности, добавьте цедру одного лимона, 50 мл лимонного сока, стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Выпекайте в форме при 180 °C 25–30 минут. Готовый остывший бисквит разрежьте на 2-3 коржа. Для крема смешайте брикет (200 г) размягченного пломбира, упаковку (300 г) жирной сметаны и полстакана сахарной пудры. Промажьте коржи кремом, соберите торт и обильно покройте кремом сверху и с боков. Дайте пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

Вкус получается удивительно сбалансированным: влажный лимонный бисквит с яркой цитрусовой ноткой прекрасно гармонирует с нежным кремом, который напоминает сливочное мороженое с легкой кислинкой. Делается просто, а вкус — тысяча из десяти.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера.

Читайте также
Шарлотку больше не готовлю, пеку «Яблочный сметанник»: все просто, как дважды два, а вкус — улет
Общество
Шарлотку больше не готовлю, пеку «Яблочный сметанник»: все просто, как дважды два, а вкус — улет
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
Регионы
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
Суп для душевного ужина — готовим тавук чорбасы с яично-лимонной заправкой и двумя бульонами
Общество
Суп для душевного ужина — готовим тавук чорбасы с яично-лимонной заправкой и двумя бульонами
Нежный лимонный пирог с белковой шапкой: готовим воздушное облако на цитрусовой подушке
Общество
Нежный лимонный пирог с белковой шапкой: готовим воздушное облако на цитрусовой подушке
Хрусткое печенье с жевательной серединкой — готовлю шоколадную классику к чаю и на праздники
Общество
Хрусткое печенье с жевательной серединкой — готовлю шоколадную классику к чаю и на праздники
торты
лимоны
рецепты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в шаге от катастрофы: зачем Зеленский врет о Красноармейске и Купянске
Трамп пообещал положить конец еще одному конфликту
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.