05 ноября 2025 в 14:42

Хрусткое печенье с жевательной серединкой — готовлю шоколадную классику к чаю и на праздники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье стало моим спасением, когда хочется чего-то по-настоящему шоколадного. Густой какао-аромат, кусочки темного шоколада и та самая жевательная текстура — именно то, что нужно для идеального чаепития.

Для приготовления этого божественного шоколадного печенья мне понадобится: качественное сливочное масло (115 г), белый сахар (55 г), коричневый сахар (100 г), свежее куриное яйцо (1 шт.), ванильный экстракт (1 ч. л.), пшеничная мука (150 г), натуральный какао-порошок (35 г), пищевая сода (0,5 ч. л.) и темный шоколад с содержанием какао не менее 70% (100 г).

Начинаю с подготовки теста: аккуратно растапливаю сливочное масло на медленном огне и даю ему слегка остыть. В глубокой миске смешиваю растопленное масло с белым и коричневым сахаром, тщательно взбиваю венчиком до полного растворения сахарных кристаллов. Добавляю яйцо и ванильный экстракт, продолжаю взбивать до получения однородной блестящей массы. Просеиваю муку с какао-порошком и содой, постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до исчезновения мучных комочков. Шоколад рублю ножом на средние кусочки, большую часть вмешиваю в тесто, оставляя немного для украшения. Накрываю миску пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 30 минут — это поможет печенью сохранить идеальную форму при выпекании. Формирую шарики размером с грецкий орех, выкладываю на противень с пергаментом, слегка приплющиваю и украшаю оставшимися кусочками шоколада. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке ровно 12–15 минут до появления характерных трещинок на поверхности. Даю печенью немного остыть на противне — именно в этот момент оно приобретает свою фирменную текстуру с хрустящими краями и мягкой серединой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

