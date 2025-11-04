Эти «лисички» готовлю каждый Новый год — удивительное печенье-грибочки, которое удивит гостей

Это печенье — не просто десерт, а настоящее мини-шоу. Когда вы ставите на стол корзинку с этими хрустящими «лисичками», восторгу нет предела. Идеально для новогодних праздников и особенных чаепитий.

Это печенье выглядит так, будто его принесли из дорогой кондитерской. Подаете его к кофе с шариком мороженого или к чаю с медом — и обычный вечер превращается в маленький праздник.

Для этого необычного печенья мне понадобятся желтки (2 шт.), вода (20 г), сахар (50 г), щепотка соли и ванилина, ликер (1 ч. л.), мука (150 г), растительное масло без запаха (700 мл).

Сначала готовлю тесто: в миске смешиваю желтки, холодную воду, сахар, соль, ванилин и ликер. Алкоголь здесь не для вкуса, а для эластичности — он не даст тесту сильно впитывать масло. Просеиваю муку и постепенно ввожу в жидкую основу. Замешиваю крутое, но гладкое тесто. Делю его на 12 частей. Из каждого кусочка леплю грибок: формирую толстенькую ножку, а оставшееся тесто расплющиваю в тонкую шляпку, которую надрезаю вилкой, создавая текстуру, как у лисички. В сотейнике с толстым дном сильно разогреваю масло (проверяю, бросив щепотку теста — оно должно сразу всплыть с пузырьками). Обжариваю «грибки» партиями по 15–30 секунд до золотистого цвета. Они должны сразу всплыть и закрутиться. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Полностью остужаю и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой.

