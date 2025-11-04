Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 18:26

Эти «лисички» готовлю каждый Новый год — удивительное печенье-грибочки, которое удивит гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье — не просто десерт, а настоящее мини-шоу. Когда вы ставите на стол корзинку с этими хрустящими «лисичками», восторгу нет предела. Идеально для новогодних праздников и особенных чаепитий.

Это печенье выглядит так, будто его принесли из дорогой кондитерской. Подаете его к кофе с шариком мороженого или к чаю с медом — и обычный вечер превращается в маленький праздник.

Для этого необычного печенья мне понадобятся желтки (2 шт.), вода (20 г), сахар (50 г), щепотка соли и ванилина, ликер (1 ч. л.), мука (150 г), растительное масло без запаха (700 мл).

Сначала готовлю тесто: в миске смешиваю желтки, холодную воду, сахар, соль, ванилин и ликер. Алкоголь здесь не для вкуса, а для эластичности — он не даст тесту сильно впитывать масло. Просеиваю муку и постепенно ввожу в жидкую основу. Замешиваю крутое, но гладкое тесто. Делю его на 12 частей. Из каждого кусочка леплю грибок: формирую толстенькую ножку, а оставшееся тесто расплющиваю в тонкую шляпку, которую надрезаю вилкой, создавая текстуру, как у лисички. В сотейнике с толстым дном сильно разогреваю масло (проверяю, бросив щепотку теста — оно должно сразу всплыть с пузырьками). Обжариваю «грибки» партиями по 15–30 секунд до золотистого цвета. Они должны сразу всплыть и закрутиться. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Полностью остужаю и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Европа
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
Общество
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
Королевская ватрушка: нежная начинка в двух слоях песочной крошки — в этот рецепт влюбилась вся наша семья
Общество
Королевская ватрушка: нежная начинка в двух слоях песочной крошки — в этот рецепт влюбилась вся наша семья
Печенье на желтках по бабушкиному рецепту: нежная рассыпчатая выпечка с лимонной ноткой
Общество
Печенье на желтках по бабушкиному рецепту: нежная рассыпчатая выпечка с лимонной ноткой
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
Семья и жизнь
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
еда
рецепты
десерты
печенье
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Прокуроры избили сотрудника НАБУ и провели обыск без постановления
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.