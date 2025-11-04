Печенье на желтках по бабушкиному рецепту: нежная рассыпчатая выпечка с лимонной ноткой

Это печенье пахнет детством и домашним уютом. Моя бабушка всегда готовила его к нашему приезду, и теперь я продолжаю эту традицию для своих детей. Простой рецепт, а вкус — настоящая магия.

Для приготовления этого ароматного печенья мне понадобится: пшеничная мука (200 г), сахарный песок (30 г + дополнительно для обсыпки), сливочное масло (40 г), сметана (75 г), яичные желтки (4 шт.), цедра одного лимона.

Начинаю с подготовки теста: муку просеиваю в глубокую миску, делаю в центре углубление. Сливочное масло предварительно охлаждаю и нарезаю небольшими кубиками. В центр муки выкладываю масло, добавляю сметану, желтки, сахар и мелко натертую лимонную цедру. Быстро замешиваю эластичное тесто — важно не переусердствовать, чтобы печенье осталось рассыпчатым. Формирую из теста шар, заворачиваю в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 20–30 минут. Охлажденное тесто раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Формочкой для печенья вырезаю фигурки. Каждое печенье с одной стороны обмакиваю в сахарный песок и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 200°C духовке 10–15 минут до появления золотистого оттенка по краям. Даю печенью полностью остыть на решетке — так оно станет максимально хрустящим.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.