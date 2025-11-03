Съедаю подчистую банки с вареньем благодаря этому рецепту: венское печенье из тертого теста

Съедаю подчистую банки с вареньем благодаря этому рецепту венского печенья из тертого теста, который покорит вас своей простотой. Вкус получается волшебным: рассыпчатая песочная основа с хрустящей крошкой сверху и кисло-сладкой начинкой внутри создают идеальную гармонию.

Вам понадобится: 200 г холодного сливочного масла, 250 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли и любое густое варенье для начинки. Масло натрите на крупной терке в муку с сахаром, добавьте яйцо и быстро соберите тесто в шар. Разделите на две части, одну уберите в морозилку на 15 минут. Вторую часть раскатайте и выложите на противень, распределите варенье. Замороженную часть натрите сверху на крупной терке. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета, затем разрежьте на порционные квадраты.

Это печенье особенно хорошо с молоком или кофе, а его приготовление не требует специальных кулинарных навыков.

