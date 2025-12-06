ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:21

Печенье без яиц, но с ароматным яблоком: не успеваю готовить этот десерт — сметают со стола мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье буквально тает во рту! Сочетание сливочного и растительного масла с йогуртом создает невероятно нежную, рассыпчатую текстуру, напоминающую песочное тесто. К тому же, в это тесто можно добавлять не только яблоки, но и другие фрукты, орехи или шоколадную крошку. Рецепт становится базовым для множества вариантов печенья.

250 г мягкого сливочного масла взбиваю с чуть меньше 1 стакана сахарной пудры до пышности. Добавляю 1 чайный стакан растительного масла, 1 чайный стакан йогурта, 1/2 пакетика разрыхлителя и 1/2 пакетика ванилина. Постепенно подсыпаю 4–5 стаканов муки, вымешивая мягкое эластичное тесто. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Формирую печенье с яблочной начинкой и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до легкого румянца.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Общество
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество
Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Общество
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке
Шоу-бизнес
Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке
Пара яблок и немного муки — эти кексы покорили всю семью, а готовятся невероятно просто
Общество
Пара яблок и немного муки — эти кексы покорили всю семью, а готовятся невероятно просто
еда
десерты
рецепты
яблоки
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Ленобласть ночью с помощью пяти БПЛА
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.