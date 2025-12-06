Печенье без яиц, но с ароматным яблоком: не успеваю готовить этот десерт — сметают со стола мгновенно

Печенье без яиц, но с ароматным яблоком: не успеваю готовить этот десерт — сметают со стола мгновенно

Это печенье буквально тает во рту! Сочетание сливочного и растительного масла с йогуртом создает невероятно нежную, рассыпчатую текстуру, напоминающую песочное тесто. К тому же, в это тесто можно добавлять не только яблоки, но и другие фрукты, орехи или шоколадную крошку. Рецепт становится базовым для множества вариантов печенья.

250 г мягкого сливочного масла взбиваю с чуть меньше 1 стакана сахарной пудры до пышности. Добавляю 1 чайный стакан растительного масла, 1 чайный стакан йогурта, 1/2 пакетика разрыхлителя и 1/2 пакетика ванилина. Постепенно подсыпаю 4–5 стаканов муки, вымешивая мягкое эластичное тесто. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Формирую печенье с яблочной начинкой и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до легкого румянца.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.