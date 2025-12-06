ТИЭФ'25
Пара яблок и немного муки — эти кексы покорили всю семью, а готовятся невероятно просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Аромат корицы и печеных яблок, разносящийся по кухне, создает особенную атмосферу. Эти кексы стали нашим традиционным угощением для семейных чаепитий.

2 яйца взбиваю с 150 г сахара, добавляю 100 г мягкого сливочного масла, 100 мл кефира и 100 г вареной сгущенки. Постепенно ввожу 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 1 ч. л. корицы. 2 очищенных яблока нарезаю кубиками и аккуратно вмешиваю в тесто. Для штрейзеля 50 г холодного масла перетираю с 80 г муки, 50 г сахара и щепоткой соли до состояния крошки. Тесто раскладываю по формочкам, посыпаю штрейзелем и выпекаю 25 минут при 180 °C.

