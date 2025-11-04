Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 18:26

Королевская ватрушка: нежная начинка в двух слоях песочной крошки — в этот рецепт влюбилась вся наша семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется к чаю чего-то особенного, но не слишком сложного, эта ватрушка становится идеальным выбором. Она сочетает в себе нежность чизкейка и рассыпчатость песочного печенья.

Для пирога мне понадобится мука (260 г), сахар (100 г), холодное сливочное масло (100 г), щепотка соли, разрыхлитель (1 ч. л.). Для начинки: творог (500 г), сахар (100 г), яйца (2 шт.), ванильный сахар (1 ч. л.), сметана (2 ст. л.).

Начинаю с крошки: в миске смешиваю просеянную муку, сахар, соль и разрыхлитель. Холодное масло нарезаю мелкими кубиками и добавляю к мучной смеси. Быстро перетираю все руками в крошку. Важно не замешивать тесто, а именно добиться консистенции «мокрого песка». Для начинки в отдельной чаше взбиваю яйца с сахаром и ванилью до легкой пены. Добавляю творог и сметану. Если хочется абсолютно гладкой текстуры, пробиваю массу блендером. Форму (22–24 см) застилаю пергаментом. Высыпаю на дно чуть больше половины крошки и утрамбовываю ее в плотный ровный слой. Выливаю сверху творожную начинку. Оставшуюся крошку равномерно распределяю поверх творога, не утрамбовывая. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут, пока верх не станет золотистым, а середина лишь слегка колеблется. Полностью остужаю в форме — так начинка окончательно закрепится и пирог будет идеально резаться.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Европа
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Регионы
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
Общество
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Эти «лисички» готовлю каждый Новый год — удивительное печенье-грибочки, которое удивит гостей
Общество
Эти «лисички» готовлю каждый Новый год — удивительное печенье-грибочки, которое удивит гостей
еда
рецепты
десерты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Прокуроры избили сотрудника НАБУ и провели обыск без постановления
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.