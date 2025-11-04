Королевская ватрушка: нежная начинка в двух слоях песочной крошки — в этот рецепт влюбилась вся наша семья

Когда хочется к чаю чего-то особенного, но не слишком сложного, эта ватрушка становится идеальным выбором. Она сочетает в себе нежность чизкейка и рассыпчатость песочного печенья.

Для пирога мне понадобится мука (260 г), сахар (100 г), холодное сливочное масло (100 г), щепотка соли, разрыхлитель (1 ч. л.). Для начинки: творог (500 г), сахар (100 г), яйца (2 шт.), ванильный сахар (1 ч. л.), сметана (2 ст. л.).

Начинаю с крошки: в миске смешиваю просеянную муку, сахар, соль и разрыхлитель. Холодное масло нарезаю мелкими кубиками и добавляю к мучной смеси. Быстро перетираю все руками в крошку. Важно не замешивать тесто, а именно добиться консистенции «мокрого песка». Для начинки в отдельной чаше взбиваю яйца с сахаром и ванилью до легкой пены. Добавляю творог и сметану. Если хочется абсолютно гладкой текстуры, пробиваю массу блендером. Форму (22–24 см) застилаю пергаментом. Высыпаю на дно чуть больше половины крошки и утрамбовываю ее в плотный ровный слой. Выливаю сверху творожную начинку. Оставшуюся крошку равномерно распределяю поверх творога, не утрамбовывая. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут, пока верх не станет золотистым, а середина лишь слегка колеблется. Полностью остужаю в форме — так начинка окончательно закрепится и пирог будет идеально резаться.

