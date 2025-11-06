Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 07:17

Шоколадно-медовая коврижка: влажный и пряный десерт без яиц — готовлю с удовольствием

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Плотная, в меру сладкая и такая душистая… Эта коврижка создана для долгих чаепитий. Она не крошится, отлично сочетается с чаем или кофе и долго остается мягкой.

Для коврижки мне понадобится: сахар (200 г), жидкий мед (3 ст. л.), молоко (250 мл), мука (350 г), какао (2 ст. л.), растопленное масло (125 мл), грецкие орехи (100 г), сода (1 ч. л.), корица, имбирь, мускатный орех, щепотка соли.

В кастрюле смешиваю молоко, сахар, соль, растопленное масло и мед. Нагреваю на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится полностью. Снимаю с огня — смесь должна быть теплой, но не горячей. Добавляю в нее соду и интенсивно размешиваю. Сразу же начинается реакция, смесь слегка пенится. Просеиваю в эту же массу муку, какао и специи. Тщательно перемешиваю венчиком до исчезновения комочков. Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде, измельчаю и добавляю в тесто. Еще раз перемешиваю. Тесто получается довольно жидким. Выливаю его на противень размером 25×28 см, застеленный пергаментом, и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой. Даю коврижке полностью остыть прямо на противне — это важно, так как в горячем виде она очень нежная. Только потом нарезаю на порционные кусочки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
пироги
мёд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
