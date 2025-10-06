Творожная косичка с корицей: суперская домашняя выпечка к кофе. Нежная творожная косичка с ароматной корицей станет идеальным дополнением к вечернему чаю. Она покорит вас своим вкусом и простотой приготовления.
Ингредиенты для теста
- Творог — 180 г
- Мука — 180 г
- Сахар — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
Для начинки
- Масло сливочное — 30 г
- Сахар — 30 г
- Корица молотая — 1,5 ч. л.
Приготовление
- Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить яйцо и творог, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Для начинки смешать сахар с корицей. Тесто раскатать в прямоугольный пласт, смазать размягченным сливочным маслом и равномерно посыпать коричной начинкой.
- Свернуть пласт вдоль в плотный рулет, разрезать вдоль на две части и свернуть их между собой косичкой. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть перед подачей.
Ранее мы готовили творожные трубочки с кокосовой начинкой. Бесподобная выпечка к кофе и чаю.