06 октября 2025 в 08:00

Творожная косичка с корицей: суперская домашняя выпечка к кофе

Творожная косичка с корицей: суперская домашняя выпечка к кофе. Нежная творожная косичка с ароматной корицей станет идеальным дополнением к вечернему чаю. Она покорит вас своим вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты для теста

  • Творог — 180 г
  • Мука — 180 г
  • Сахар — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка

Для начинки

  • Масло сливочное — 30 г
  • Сахар — 30 г
  • Корица молотая — 1,5 ч. л.

Приготовление

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить яйцо и творог, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Для начинки смешать сахар с корицей. Тесто раскатать в прямоугольный пласт, смазать размягченным сливочным маслом и равномерно посыпать коричной начинкой.
  2. Свернуть пласт вдоль в плотный рулет, разрезать вдоль на две части и свернуть их между собой косичкой. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть перед подачей.

Ранее мы готовили творожные трубочки с кокосовой начинкой. Бесподобная выпечка к кофе и чаю.

