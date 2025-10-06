Творожная косичка с корицей: суперская домашняя выпечка к кофе

Творожная косичка с корицей: суперская домашняя выпечка к кофе. Нежная творожная косичка с ароматной корицей станет идеальным дополнением к вечернему чаю. Она покорит вас своим вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты для теста

Творог — 180 г

Мука — 180 г

Сахар — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Для начинки

Масло сливочное — 30 г

Сахар — 30 г

Корица молотая — 1,5 ч. л.

Приготовление

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить яйцо и творог, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Для начинки смешать сахар с корицей. Тесто раскатать в прямоугольный пласт, смазать размягченным сливочным маслом и равномерно посыпать коричной начинкой. Свернуть пласт вдоль в плотный рулет, разрезать вдоль на две части и свернуть их между собой косичкой. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть перед подачей.

