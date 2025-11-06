Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пачка творога и одно яблоко: готовлю яблочные рулетики. Простой и вкусный завтрак из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется побаловать себя и близких чем-то вкусненьким к чаю, но чтобы не приходилось часами стоять у плиты. Эти рулетики с яблоком и творогом — настоящая палочка-выручалочка для таких случаев. Они сочетают в себе нежность творожной начинки, легкую кислинку яблока и хруст слоеного теста. Готовятся они из самых простых продуктов, а результат выглядит так, словно вы провели на кухне полдня. Это идеальный десерт для внезапных гостей, воскресного завтрака или просто когда душа просит маленького праздника без больших усилий.

Достаньте из морозилки 1 упаковку бездрожжевого слоеного теста (500 г) заранее, чтобы оно разморозилось при комнатной температуре. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Натрите на крупной терке 1 большое яблоко, предварительно очистив его от кожуры и сердцевины. Смешайте яблочную стружку с 250 г творога, 100 г йогурта, 4 столовыми ложками сахара и 1 яйцом. Масса должна получиться однородной. Раскатайте размороженное тесто в прямоугольный пласт. Равномерно распределите творожно-яблочную начинку по всей поверхности, отступая немного от краев. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть — и можно подавать!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

