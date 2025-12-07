ТИЭФ'25
Тот самый салат оливье с яблочком из фильма «Служебный роман» — готовим шедевр под любимое кино

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тот самый салат оливье с яблочком из фильма «Служебный роман». Такой вариант готовила героиня фильма Ольга — легкий, свежий и удивительно домашний.

Ингредиенты: картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., яйца — 4 шт., вареная колбаса — 300 г, зеленый горошек — 1 банка (250 г), соленые огурцы — 3 шт., яблоко кисло-сладкое — 1 шт., майонез — 4–5 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Как приготовить: отварите картофель, морковь и яйца, остудите и очистите. Нарежьте все аккуратными одинаковыми кубиками: картофель, морковь, яйца, колбаса и соленые огурцы. Яблоко очистите при желании, удалите сердцевину и нарежьте такими же кубиками — оно добавит салату хруст и легкую фруктовую свежесть. Всыпьте горошек, посолите, поперчите, заправьте майонезом и осторожно перемешайте. Дайте оливье настояться в холодильнике хотя бы час — вкус станет мягче и гармоничнее. Подавайте в красивой миске, наливайте бокал шампанского и включайте любимую новогоднюю классику.

Ранее мы делились рецептом «Гнезда глухаря». Его подсказала повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко.

