Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 19:39

Заслуженного химика России увезли в полицию после двух операций на сердце

Baza: гендиректора «Суперметалла» Васекина задержали на выходе из больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор АО «Суперметалл» Василий Васекин задержан на выходе из больницы, сообщил Telegram-канал Baza. Его везут в отдел полиции подмосковного Солнечногорска. Отмечается, что глава пирометаллургической компании перенес две операции на сердце.

Против Васекина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и его партнер обманом вытянули от бизнесмена Алексея Братченко 52 млн рублей за долю в активе, доступ к которому тот в итоге не получил.

Речь идет о компании «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), совладельцы которой, как предполагается, должны были ликвидировать структуру и поделить акции принадлежащего ей «Суперметалла». Васекин уверяет, что Братченко знал о реальной схеме и претензии необоснованны.

Дело было приостановлено из-за состояния здоровья фигуранта: он перенес две операции и находился в реанимации. Задержание произошло после выписки из медицинского учреждения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства сделки и законность переданных средств.

АО НПК «Суперметалл» считается одним из лидирующих российских предприятий по производству приборов из платинового сырья. Оно работает с 1962 года и располагает уникальными технологиями в сфере обработки драгоценных металлов. Васекин является заслуженным химиком РФ.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 млн рублей.

задержания
больницы
уголовные дела
бизнесмены
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.