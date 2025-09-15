Заслуженного химика России увезли в полицию после двух операций на сердце

Заслуженного химика России увезли в полицию после двух операций на сердце Baza: гендиректора «Суперметалла» Васекина задержали на выходе из больницы

Гендиректор АО «Суперметалл» Василий Васекин задержан на выходе из больницы, сообщил Telegram-канал Baza. Его везут в отдел полиции подмосковного Солнечногорска. Отмечается, что глава пирометаллургической компании перенес две операции на сердце.

Против Васекина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и его партнер обманом вытянули от бизнесмена Алексея Братченко 52 млн рублей за долю в активе, доступ к которому тот в итоге не получил.

Речь идет о компании «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), совладельцы которой, как предполагается, должны были ликвидировать структуру и поделить акции принадлежащего ей «Суперметалла». Васекин уверяет, что Братченко знал о реальной схеме и претензии необоснованны.

Дело было приостановлено из-за состояния здоровья фигуранта: он перенес две операции и находился в реанимации. Задержание произошло после выписки из медицинского учреждения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства сделки и законность переданных средств.

АО НПК «Суперметалл» считается одним из лидирующих российских предприятий по производству приборов из платинового сырья. Оно работает с 1962 года и располагает уникальными технологиями в сфере обработки драгоценных металлов. Васекин является заслуженным химиком РФ.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 млн рублей.